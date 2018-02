Vrouw ziet drie yeti’s, maar hulpdiensten geloven haar niet

Claudia Ackley was in mei vorig jaar aan het wandelen met haar twee dochters in de kleine bergketen San Bernardino Mountains toen zij rond 18.30 uur plotseling roerloos bleven staan. De meisjes hadden in de verte iets gezien.

„Opeens bleven ze voor zich uitstaren”, zegt moeder Claudia. „En toen zag ik het ook. Een Bigfoot. Hij leek op een neanderthaler met veel haar. Hij woog zeker meer dan 350 kilogram. Ik heb geprobeerd hem duidelijk te maken dat hij ons geen pijn mocht doen. Maar hij bleef gewoon naar mij staren.”

Ongeloof

Volgens de vrouw was hij bovendien niet alleen. Hij had nog het gezelschap van twee andere yeti’s, die iets verderop stonden. „Het enige wat ik kon denken, was: kom alsjeblieft niet dichterbij, ik heb kinderen.”

Uit pure paniek belde Claudia uiteindelijk naar de hulpdiensten. Maar zij geloofden haar niet. „Het spijt me dat je een beer hebt gezien, zeiden ze. Maar het was geen beer, hé! Ik weet wat ik gezien heb!”

De Amerikaanse vrouw is zelfs zo zeker van haar verhaal dat ze nu een rechtszaak heeft aangespannen tegen de staat Californië en het departement ’Fish and Wildlife’. Zij wil hen aanklagen omdat ze hun kennis over het bestaan van de yeti niet hebben gedeeld met de bevolking.