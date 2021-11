Kabinet heeft extra stikstofmaatregelen in het vizier

Al in juli kondigde het kabinet aan dat er extra maatregelen nodig zijn om lokale verslechteringen te voorkomen. Daarvoor is 150 miljoen euro gereserveerd. Van dat geld kunnen meer boeren die willen stoppen met hun bedrijf gebruik maken. Ook wordt er meer geld uitgetrokken voor schonere motoren van binnenvaartschepen, schrijft demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

De minister zegt dat er de komende jaren meer nodig is en baseert zich op eerder opgestelde stikstofrapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Wageningen Universiteit. Op korte termijn is meer nodig, aldus Schouten. Maar harde keuzes voor de komende jaren wil Schouten momenteel niet nemen omdat zij demissionair is en daarover in de formatie eerst over gesproken moet worden. Wel geeft ze een aanzet tot een ’integrale’ en ’gebiedsgerichte’ aanpak waarbij ook gelijk aandacht wordt gegeven aan het verbeteren van de water- en de bodemgesteldheid.

Geconfronteerd met verschillende eisen en regels

„In de voorgestelde aanpak wordt - door meerdere opgaven tegelijk aan te pakken - voorkomen dat ondernemers keer op keer geconfronteerd worden met verschillende eisen en regels”, zegt Schouten. Wat er waar moet gebeuren, verschilt daarin sterk per gebied. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, de soort ondergrond, de conditie van het water of de nabijheid van natuurgebieden.

„Keuzes voor de gebiedsgerichte aanpak en de hervorming van in het bijzonder de landbouwsector hebben impact, met name in het landelijk gebied”, aldus Schouten. „Een nieuw kabinet zal fundamentele keuzes moeten maken. De mate van ondersteuning bij de omslag naar een duurzame bedrijfsvoering is hierbij een belangrijke pijler. Een omslag vraagt zorgvuldigheid, waarbij het vakmanschap en ondernemerschap van de landbouwsector moet worden benut.”