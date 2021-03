CDA: dit is beduidend minder dan gehoopt

Het CDA wisselde drie maanden geleden van lijsttrekker: coronaminister Hugo de Jonge maakte plaats voor minister van Financiën Wopke Hoekstra. Of de tegenvallende prognose daaraan te wijten valt, wil Knops nog niet stellen. „Het is nu te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Het is een exitpoll, de avond is nog lang, ik wil er niet op vooruitlopen.”

De ChristenUnie heeft „goede hoop dat we vijf zetels vasthouden”, zegt de nummer twee van de partij Carola Schouten in reactie op de eerste exitpoll. Daarin staat de partij op vier zetels, hoewel zo’n poll relatief grote foutmarges heeft. „Het is afwachten wat uiteindelijk de uitslag wordt”, zegt Schouten, die namens haar partij vicepremier was in het kabinet. „We hebben laten zien dat je je idealen kan behouden en kan regeren.”

Afwachten

In 2017 behaalde de kleinste coalitiepartij 5 zetels, en in de Peilingwijzer stond de ChristenUnie juist op kleine winst. Verder wil Schouten niet te veel vooruitlopen op de uiteindelijke uitslag. „Eerst maar eens kijken wat de uitslag is. Het zijn maar exitpolls.”