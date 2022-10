Oudste hond ter wereld overleden

Pebbles was een Amerikaanse toyterriër en geboren op 28 maart 2000 in Long Island, New York.

Eerder dit jaar nam Pebbles de titel ’oudste hond ter wereld’ over van de Amerikaanse hond TobyKeith. Die kreeg op 16 maart 2022 de titel en was toen 21 jaar en 66 dagen oud. „Mijn partner zat op de bank en vrienden en familie belden dat ze een verhaal hadden gelezen over een 21-jarige hond die wereldrecordhouder was”, vertelt baasje Julie aan Guinness World Records.

De eigenaren kwamen tot het besef dat hun hondje Pebbles ouder was en meldden haar aan. In april werd zij officieel de wereldrecordhouder.

De kleine terriër was vijf maanden verwijderd van haar 23e verjaardag.