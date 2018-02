Bewoners geëvacueerd na brand in Badhoevedorp

Ⓒ Michel van Bergen

BADHOEVEDORP - Vanwege een uitslaande brand in een beddenzaak aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag zo’n twintig omwonenden geëvacueerd. Er wordt nog geblust, maar de brand is inmiddels onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer.