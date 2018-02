Bestseller Isa Hoes wordt verfilmd

Regisseur Ben Verbong twijfelde niet toen hem werd gevraagd de tragische geschiedenis van Isa Hoes en Antonie Kamerling te verfilmen. ,,Het moet een verhaal worden over een grote liefde, over twee mensen die het samen proberen te redden.” Ⓒ BAURIEDL, BARBARA

BERLIJN - Regisseur Ben Verbong is druk bezig met het scenario voor Toen ik je zag, de autobiografische bestseller van Isa Hoes over haar relatie met Antonie Kamerling. „Het moet een film worden over een grote liefde, niet over een afschuwelijke ziekte”, vertelt de cineast op het filmfestival van Berlijn.