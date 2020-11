Kamer: ’Subsidie stekkerauto’s ondoelmatig en duur’

Die vinden dat het geld niet efficiënt wordt besteed en vooral in de zakken verdwijnt van kopers van dure stekkerwagens.

„Omgekeerde solidariteit”, noemt SP-Kamerlid Leijten de subsidies, en eigenlijk het hele klimaatbeleid van Nederland. Ze wijst erop dat de subsidies vooral gaan naar mensen die een dure elektrische auto aanschaffen en vraagt zich af: „Zou je niet af moeten van deze subsidies?”

Ondoelmatig

VVD-Kamerlid Lodders wijst op een zeer kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de fiscale prikkels voor stekkerwagens. De Rekenkamer concludeert dat de subsidies en wel heel dure methode zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. „Ondoelmatig en duur”, vat Lodders die kritiek samen, die er moeite mee heeft dat staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) er anders naar kijkt. „Ik vind het ingewikkeld dat de staatssecretaris de kritiek van de Rekenkamer niet onderschrijft.”

De kritiek van Lodders en Leijten vindt zijn weerklank bij CDA-Kamerlid Omtzigt. Hij vindt dat het fiscaal stimuleren van elektrische auto’s ’efficiënt moet gebeuren’. „En het hoeft niet te leiden tot stimulering van elektrische sportauto’s”, voegt Omtzigt daaraan toe.

De CDA’er wijst er samen met Lodders ook op dat de Staat steeds meer bpm, de aanschafbelasting voor auto’s, ophaalt. Dat bedrag is volgens Omtzigt opgelopen van 1,1 miljard euro naar 2,9 miljard per jaar. VVD’er Lodders noemt de bpm ’een van de boosdoeners’ die ervoor zorgen dat mensen geen nieuwe auto kopen, waardoor het Nederlandse wagenpark niet verjongt en schoner wordt.

Verdelen

Omtzigt verbaast zich over de fors gestegen bpm-inkomsten: „Als dit groei van alle belastingen zou zijn, zouden we nu geen begrotingstekort, maar een groot overschot hebben.” Vijlbrief zegt de bpm niet te kunnen verlagen: „Dan schiet ik een gat in de begroting.” De staatssecretaris toonde zich wel bereid om de stijging van de bpm op een andere manier te verdelen over de verschillende typen auto’s. Daarmee hoopt hij tegemoet te komen aan de kritiek die ANWB, Bovag en RAI woensdagochtend in deze krant uitten.