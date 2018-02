Zaak kasteelmoord dinsdag echt van start

L. heeft deels bekend. Evert de C. uit Zeeland zou als ‘moordmakelaar’ hebben opgetreden. De schoonvader van het slachtoffer, André G., zou de opdracht hebben gegeven tot de moord in het Vlaamse Wingene. De vierde verdachte Pierre S. zou een rol als tussenpersoon hebben gehad. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de moord gevonden vlakbij een chalet van S. in Maria-Aalter.

Evert de C. zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van Van B. Deze laatste werd op de dag van de moord door zijn neef L. naar het kasteel in Wingene gebracht. L. zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.