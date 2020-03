’Help kappers de coronacrisis door’

„Ik heb zelf mijn haar geknipt met behulp van een tondeuse”, schreef Søren Brostrøm op Twitter. „Aan de achterkant is het niet helemaal recht.” Wat op termijn weer goed nieuws is voor zijn kapper, aldus Brostrøm: „Als hij weer open gaat, heeft hij in ieder geval de bonus om schots-en-scheve kapsels te moeten fiksen.” Omdat zijn kapper momenteel geen inkomsten heeft, maakte Brostrøm het bedrag naar hem over, dat hij normaal betaalt voor een knipbeurt.

De tweet oogstte lof van directeur Brian Mikkelsen van de Deense Kamer van Koophandel. „Het is een nobel idee van Brostrøm. Het is belangrijk dat we onze middenstanders steunen.”