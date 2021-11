Twee gewonden bij steekpartij in Groningen: daders met maskers voortvluchtig

Premium Columns

Optreden of aftreden na blunders politie

Undercoverwerk is één van de zwaarste functies bij de politie. Met undercovers bedoel ik niet de rechercheurs die in burgerkleding achter zakkenrollers of straatrovers aangaan. Dat is soms ook gevaarlijk werk maar niet te vergelijken met agenten die maandenlang infiltreren in het criminele milieu om...