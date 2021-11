Twee jongeren van taekwondoschool in Groningen neergestoken door gemaskerde daders

De steekpartij vond om 20.26 uur plaats. De Groningse Widar Vrijeschool verhuurt in de avond een klaslokaal aan de taekwondoschool. Volgens de trainer zijn de jongeren zonder reden na de les neergestoken op het schoolplein, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Hun toestand is inmiddels stabiel.

Mannen met maskers

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Twee personen zijn na de steekpartij te voet in de richting van de Achterweg gevlucht. De politie is naar hen op zoek. Hiervoor is een Burgernet-melding verstuurd.

Daarin wordt gevraagd uit te kijken naar twee in het zwart geklede mannen, die beiden een masker dragen. Deze mannen hebben zich lopend in de richting van de Achterweg begeven.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Forensisch onderzoek

Op de hoek van de Merwedestraat en de IJsselstraat heeft de politie op woensdagavond en donderdagochtend onder meer forensisch onderzoek gedaan en met mogelijke getuigen gesproken. Over het onderzoek is nog niks bekend.

„Ons is aangeraden om niet alleen de school te betreden in de avonden, tot we meer weten over de daders”, aldus directrice Dineke Linzel van de Widar Vrijeschool tegen Hart van Nederland.