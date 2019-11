Hoogleraar dronken uit rivier gevist met vrouwenarmen in rugzak

Hoogleraar Oleg Sokolov (63) probeerde volgens media in Sint-Petersburg lichaamsdelen van de vrouw te dumpen, toen hij zelf dronken in het water viel. Nadat hij met onderkoelingsverschijnselen was gered en de macabere ontdekking in de rugzak was gedaan, werd zijn woning onderzocht. Daar trof de politie het onthoofde lichaam aan van een 24-jarige vrouw, met wie Sokolov verschillende onderzoeken had gedaan. Volgens Russische media gaat het om Anastasia Yeshchenko.

Hoogste Franse onderscheiding

De hoogleraar heeft onder meer geschreven over Napoleon Bonaparte. Hij ontving in 2003 de hoogste Franse onderscheiding, het Legioen van Eer.

Sokolov was lid van het vooraanstaande Franse wetenschapsinstituut ISSEP. De organisatie maakte zaterdagavond bekend dat Sokolov uit zijn functie is gezet.