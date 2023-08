Poolse man overlijdt door botsing met trein bij Overveen: ’Kippenvel’

OVERVEEN - De man die dinsdagavond dodelijk verongelukte na een botsing met een trein in Overveen-dorp is een Pool, geboren in 1976. Dat meldt burgemeester Elbert Roest van de gemeente Bloemendaal op zijn Facebookpagina. De Pool reed met zijn fiets de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Ⓒ Michel van Bergen