Meloni: nieuwe Italiaanse regering zal Oekraïne steunen

„Je weet dat je kan rekenen op onze loyale steun voor de vrijheid van het Oekraïense volk. Blijf sterk en blijf standvastig in je geloof!”, zei Meloni in een tweet, gericht aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Zelenski had eerder op Twitter zijn felicitaties overgebracht aan de conservatieve en nationalistische Meloni, die zondag met de rechts-radicale partij Fratelli d’Italia 26 procent van de stemmen won en vermoedelijk de eerste vrouwelijke premier van Italië wordt.

Meloni liet zich in het verleden positief uit over de Russische president Vladimir Poetin, maar ze heeft de oorlog in Oekraïne wel veroordeeld en steunt de sancties van de Europese Unie tegen Rusland. De andere kopstukken uit haar rechtse alliantie met wie ze een regering probeert te vormen, Matteo Salvini van de partij Lega en Silvio Berlusconi van Forza Italia, hebben echter wel kritiek geuit op de sancties. Bovendien is oud-premier Berlusconi al jarenlang bevriend met Poetin.