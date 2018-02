Dode man gevonden in water Eindhoven

De overleden man raakte rond 04.00 uur te water, ongeveer anderhalf uur later werd hij door duikers van de brandweer gevonden. Het is nog onbekend hoe hij te water is geraakt. De man die door de brandweer uit het water is gehaald, zou er in zijn gesprongen om de andere man te helpen.

De politie doet onderzoek naar de kwestie, omdat niet bekend is hoe de overleden man te water is geraakt. ,,Alle scenario's staan nog open", aldus een woordvoerder.