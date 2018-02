Dode man in water Eindhoven blijkt stapper (23)

De politie doet onderzoek naar de kwestie, omdat niet bekend is hoe de overleden man te water is geraakt. Ⓒ GinoPress

EINDHOVEN - In de Dommel in Eindhoven is zondagochtend het stoffelijk overschot gevonden van een 23-jarige man uit Boekel. Hij raakte te water na een avond stappen, zo meldt de politie.