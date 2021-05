Versoepelingen vervroegd: restaurants open en weer de kroeg in

Momenteel mogen de cafés en restaurants alleen hun buitenterrassen bedienen. Het kabinet besloot woensdag dat per 5 juni de restaurants ook weer binnen eters mogen ontvangen. Burgemeesters gaven dinsdag in het Veiligheidsberaad aan dat het verschil tussen ’droge’ en ’natte’ horeca lastig te handhaven is. Het kabinet heeft daarnaar geluisterd.

De sluitingstijden worden verruimd van acht naar tien uur ’s avonds. Waarschijnlijk mogen cafés na negenen geen nieuwe gasten meer toelaten.

Behalve de restaurants en cafés mogen per 5 juni bioscopen, musea en theaters open. Thuis mogen we weer vier in plaats van twee mensen per dag ontvangen, zo wordt het hernieuwde dringende advies.

Vertrouwen

„We zien dat alle cijfers die moeten dalen, aan het dalen zijn. Alle cijfers die moeten stijgen, stijgen”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag. „We zien de besmettingen dalen, net als de ziekenhuis- en ic-opnames. We zien bovendien de vaccinatiegraad, de vaccinatiebereidheid en het vaccinatietempo stijgen. Vaccineren helpt; dat is de echte viruswaarheid.”

Vrijdagavond om zeven uur geven De Jonge en premier Rutte een toelichting op de versoepelingen. Ze zullen dan ook ingaan op de rest van het openingsplan. Daarbij worden onder meer evenementen onder voorwaarden toegestaan.

„De verwachting is dat de daling zich de komende week verder voortzet”, zei De Jonge. „Dat geeft ons voldoende vertrouwen om de derde stap eerder te zetten.”