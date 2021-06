Cameratoezicht bij bedreigde Poolse supermarkt in Panningen

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van Peel en Maas stelt het cameratoezicht naar eigen zeggen in om herhaling van incidenten rond de Poolse supermarkt te voorkomen. „Met dit preventief cameratoezicht willen wij bijdragen aan een veilige situatie op en rond het Pastoor Huijbenplein en hopen wij bij te dragen aan een veilig gevoel bij de bewoners en ondernemers rond het plein”, aldus de burgemeester.

De camera is gericht op de voorzijde van de Poolse winkel en de directe omgeving. De privacy van de mensen die naast of boven de super wonen is volgens de gemeente gewaarborgd. Wel vraagt de gemeente deze direct omwonenden contact op te nemen met de politie als ze een verdachte situatie zien.

Onbekenden hadden het tot nog toe drie keer gemunt op de Poolse winkel. Op 3 juni werd een steen door de ruit gegooid en op 11 en 19 juni probeerden onbekenden er brand te stichten. Voorafgaand aan deze laatste brandstichting zagen getuigen flitsen of een steekvlam, waarna twee mensen op een scooter wegvluchtten.

De afgelopen maanden waren in meerdere plaatsen incidenten bij Poolse supermarkten. Zo waren er ontploffingen in onder meer Heeswijck-Dinther, Tilburg, Aalsmeer en Beverwijk en beschietingen in Rotterdam. In verband met deze aanslagen heeft de politie enkele aanhoudingen verricht.

De Limburgse politie onderzoekt of er een verband is met de aanslagen op Poolse winkels elders in Nederland.