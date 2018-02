Vliegramp in Iran: 66 doden

Het toestel kwam neer in moeilijk toegangelijk bergachtig gebied bij de stad Semirom. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Door slechte weersomstandigheden zou een reddingshelikopter de plaats van de ramp nog niet hebben bereikt.

Het zou gaan om een ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de situatie op de voet te volgen en onderzoekt of Nederlandse passagiers aan boord van het toestel zaten.

Het is de tweede grote vliegtuigcrash in korte tijd. Vorige week stortte bij Moskou een Russisch vliegtuig neer met 71 mensen aan boord. Niemand overleefde de ramp. 2017 was voor vliegtuigpassagiers juist een erg veilig jaar. Wereldwijd kwamen geen mensen om het leven bij ongelukken met grote commerciële passagiersvliegtuigen.

