Susannes dochter (5) had neuroblastoom: ’De angst blijft’

„Op 19 november 2014 zag ik dat Madelief mank liep. Naarmate de dag vorderde, werd ze ook steeds zieker. Terwijl ze op me lag te slapen, ben ik gaan googelen op 'kind van 2 dat mank loopt' en ik stuitte op een verhaal van een jongetje van dezelfde leeftijd met neuroblastoom. Ik wist intuïtief dat dit ook bij ons aan de hand was. Ik las de woorden 'kleine overlevingskans' en 'overleden op'... en de vloer verdween onder mijn voeten.”

Slechte moeder

"In het boek ben ik open over mijn gevoelens. Na de behandeling moet je blij zijn dat het beter gaat, maar ik voelde me een slechte moeder, omdat ik niet goed voor haar had kunnen zorgen, omdat ik haar dit leed niet heb kunnen besparen. Je moet juichen omdat je 'klaar' bent met kanker, omdat het goed gaat met je kind, maar je bent getraumatiseerd.”

