Ouders van baby in container Amsterdam ook verdacht van moord andere baby

De container aan de Meernhof in Amsterdam waar de baby in 2021 in werd gevonden Ⓒ ANP / NieuwsFoto

AMSTERDAM - De ouders van de baby die in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden hebben volgens het Openbaar Ministerie in het verleden een baby gedood. „Ze worden verdacht van een poging tot moord op het aangetroffen meisje en een voltooide moord op een baby eerder in de tijd”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, waarmee hij berichtgeving van Het Parool bevestigt.