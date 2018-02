Twee Palestijnse tieners gedood bij grens Gaza

Twee Palestijnen raakten in de nacht van zaterdag op zondag gewond door beschietingen van het Israëlische leger toen ze in de buurt van de grens probeerden te komen, zo meldt de krant Haaretz. In de ochtend werd op dezelfde plek de lichamen gevonden van de twee overleden tieners. Dat was in de buurt van Rafah in het zuiden van de Gazastrook.

In de afgelopen 24 uur heeft Israël meer dan achttien doelwitten in Gaza bestookt. De aanvallen zijn een reactie op een explosief dat zaterdag afging. Daarbij raakten vier Israëlische militairen gewond. Volgens Israëlische media zijn er sinds de Gaza-oorlog in 2014 niet meer zo veel Israëli's gewond geraakt tijdens een enkele aanval.