Familie verongelukte wingsuitvlieger Jarno Cordia (44): ’Hij was intens gelukkig in de lucht’

Door Koen van Eijk en Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Jarno Cordia was volgens zijn familie intens gelukkig in de lucht: „Wij begrepen hem.” Ⓒ Beeld via familie

Amsterdam - Wingsuitvlieger Jarno Cordia (44) maakte woensdag zijn allerlaatste sprong. De Nederlander verongelukte in de Zwitserse bergen, familie, vrienden en de wereldwijde paragemeenschap in shock achterlatend. „Privé was hij een lolbroek, maar als sporter en coach waanzinnig gedisciplineerd.”