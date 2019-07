Halsema ontvangt moskeebestuurders in ambtswoning

Tevens is wethouder Moorman van onderwijs aanwezig. Volgens de woordvoerder van Halsema is het geen spoedoverleg, maar een al geplande voortzetting van eerder overleg met de islamitische gemeenschap. De burgemeester wil opnieuw benadrukken dat de gemeente niet tegen islamitisch onderwijs is, maar wel tegen de huidige bestuurders van de school.

Gisteren werd uit wobstukken bekend dat de gemeente Amsterdam er alles aan heeft gedaan om de huidige bestuurders uit hun functie te krijgen, maar dat dit juridisch niet lijkt te lukken. Donderdag zal er een uitspraak zijn in het kort geding van het Haga Lyceum tegen de Staat. Het Haga Lyceum wil niet dat een rapport van de Inspectie openbaar wordt gemaakt waarin het bestuurd beschuldigd wordt van onder andere financieel wanbeheer.