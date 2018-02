Camera's in vogelnesten weer aan

Nieuw dit jaar is een camera in het nest van een zeearend. Het exemplaar dat gevolgd wordt heeft een nest gebouwd in Nationaal Park De Alde Feanen, in de buurt van Leeuwarden. Het nest op vijftien meter hoogte is van heel dichtbij te volgen, dag en nacht. De zeearend is met een spanwijdte tot 2,44 meter de grootste vogel van Nederland. Hij wordt dan ook wel 'De vliegende deur' genoemd.

Verder kunnen op beleefdelente.nl de gedragingen worden gevolgd van de kerkuil, koolmees en ijsvogel. Jaarlijks volgen honderdduizenden mensen de vogels tijdens het broedseizoen via de camera's van de Vogelbescherming. Naast de live-beelden zijn er ook korte filmpjes te vinden met belangwekkende fragmenten van de vogels. De camera's blijven aan tot alle jongen zijn uitgevlogen.