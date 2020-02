Kind (15) neergestoken in Emmen: minderjarigen opgepakt

Een 15-jarig kind is dinsdagavond toegetakeld met een steekwapen, en werd in een ambulance afgevoerd. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet precies bekend.

Agenten kwamen ter plaatse en arresteerden twee andere kinderen. „Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident”, laat de politie weten.

Zorgen om messen

De steekpartij is het zoveelste incident dat de zorgen over tieners met messen op zak doen toenemen. Verschillende burgemeesters hebben de afgelopen tijd gepleit voor maatregelen als een algeheel messenverbod, of het aansprakelijk stellen van ouders, zoals de burgervader van Zoetermeer in De Telegraaf opperde.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een boete opleggen aan ouders, wier kinderen voor de tweede keer betrapt worden op het dragen van een mes.

Kabinet: we moeten meer doen

Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters in gesprek om bestaande mogelijkheden gecoördineerd te gebruiken voor een offensief tegen mesterreur. „Preventief fouilleren, in bepaalde gebieden alle messen bij jongeren verbieden, ouders betrekken: doe het!”, vertelde hij maandag in een interview.