Keverliefhebbers springen in de bres na vernieling Haagse ’Sientje’

„Zelfs de lamme ruitenwisser is gemaakt. Ik ben hen ongelofelijk dankbaar. Binnen één dag was Sientje weer gemaakt”, zegt Popma, die de heren van garage Keverland dinsdag met een speciale kevertaart bedankte. „Gelukkig maken we dit soort zaken niet vaak mee”, zegt Leon Vogelaar, die al sinds zijn tienertijd een keverliefhebber is. Hij nam in 2016 Keverland over van de toenmalige eigenaar. „Zomaar een Kever slopen: dat is ontzettend zonde. We hielpen haar graag uit de brand. We hadden nog mooie tweedehands materialen liggen.”

Popma kwam op donderdag 2 augustus thuis rond 22.00 uur en parkeerde haar auto in De Carpentierstraat. „Toen was er nog niets aan de hand.” De volgende ochtend zag ze al snel dat het ’foute boel’ was. „Ik zag de inboedel van Sientje op straat liggen, de ruiten waren ingeslagen en de bank was kapotgemaakt en lag verderop op de stoep. Ook alle bedrading hing los. Kortom: total loss.”

De Haagse die woont aan de Theresiastraat deed aangifte bij de politie en plaatste een emotioneel bericht op een online keverforum om te ventileren. „Ik voelde me verslagen. De Kever uit 1974 heeft ook veel emotionele waarde: het is de mascotte van mijn bedrijf. Ik run een zwemschool en het logo is een Kever. Sientje is mijn vriendin.”

Haar bericht kreeg een overweldigend aantal reacties. „Honderden mensen reageerden. Ik kreeg van heinde en verre onderdelen aangeboden en keverliefhebbers boden aan om mijn Kever gratis te maken. Hartverwarmend.” Keverland in Bergschenhoek waar zij al vaker aanklopte voor reparaties zag het bericht ook en nam meteen contact op. „Nog diezelfde dag werd Sientje opgehaald en de volgende dag was de Kever weer zo goed als nieuw. Sterker nog: de auto is nog nooit zo mooi geweest. Zelfs de lamme ruitenwisser werd gemaakt.”

Christina en garage-eigenaar Léon met taart bij de gerepareerde ’Sientje’. Ⓒ foto Rene Oudshoorn

„Dat is toch het minste dat we konden doen”, zegt Vogelaar luchtig. Een collega haalde de auto op en de volgende dag was Sientje weer volledig hersteld. „We hebben de deuk uit de achterkant gehaald en een nieuwe voor- en achterruit geplaatst, de bedrading hersteld en alles schoongemaakt. Werkelijk overal lag glas”, legt de garage-eigenaar uit.

De politie geeft aan dat het onderzoek nog loopt. „Voor deze vernieling is niemand aangehouden”, aldus een politiewoordvoerder. „Ik ga uit van een eenmalige actie van een stel idioten”, zegt Popma, die voorzorgsmaatregelen treft. „Ik ga Sientje voortaan in een garage parkeren.”