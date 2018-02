Kaag bezoekt Midden-Oosten

De minister zal praten over het oplossen van regionale conflicten, waaronder de situatie in Jemen, veiligheidsvraagstukken, mensenrechten en economische samenwerking. Kaag: ,,Deze landen hebben ieder op verschillende wijze een belangrijke rol in de regio. Nederland en Saoedi-Arabië, Oman, Iran en Jemen hebben een gedeeld belang bij een stabiele en welvarende regio."

Kaag is Midden-Oostenkenner. Voordat ze minister werd, was ze gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Eerder leidde ze de VN-missie die tot doel had Syrië zijn chemische wapens te ontnemen.