Netanyahu: Iran grootste dreiging voor wereld

De drone is vermoedelijk vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. Volgens Israël was de drone van Iran, waarop het land een Iraanse basis in Syrië bombardeerde. Bij die aanval werd een Israëlisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten.

Israël zal als dat nodig is niet alleen tegen Iraanse bondgenoten optreden, ,,maar tegen Iran zelf", aldus Netanyahu in München. ,,Israël zal niet toestaan dat het regime een ​​strop van terreur om onze nek hangt."