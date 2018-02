Israël hekelt uitspraak Poolse premier

Netanyahu wil zo snel mogelijk met Morawiecki spreken. „Het probleem is hier het onvermogen om de geschiedenis te begrijpen en een gebrek aan inlevingsvermogen voor de tragedie van ons volk”, reageert de premier.

Morawiecki deed zijn gewraakte uitspraak tijden de internationale veiligheidsconferentie in München. Hij werd door een Israëlische journalist bevraagd over een nieuwe wet in Polen, waardoor het strafbaar is om Polen of de Poolse staat verantwoordelijk te houden voor misdaden die nazi’s in het land hebben begaan.

De journalist vroeg of het nu ook strafbaar is om te zeggen dat er Poolse collaborateurs waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Het is uitermate belangrijk om allereerst te begrijpen dat, natuurlijk, het niet strafbaar wordt, niet als crimineel wordt gezien, om te zeggen dat er Poolse daders waren, net zoals er Joodse daders waren, net zoals er Russische daders waren, net zoals er Oekraïense waren”, antwoordde daarop Morawiecki.