LIVE ’Vrouw beraamde moordaanslag op ex vanuit bajes’

Petronella R. beloofde de medegedetineerden geld voor de aanschaf van een wapen en betaalde alvast 750 euro vooruit. Ook overhandigde de verdachte een plattegrond, informatie over de woning van het slachtoffer, foto’s van zijn kinderen en het merk en kenteken, zo blijkt uit de beschuldiging van het OM.

Met terpentine overgoten

De vrouw zit momenteel een celstraf uit voor de doodslag op hetzelfde slachtoffer in juli van 2016. Ze had haar slapende echtgenoot overgoten met terpentine, een brandende zakdoek naar binnen gegooid en de deur op slot gedaan. De rechter ging er destijds vanuit dat de vrouw psychisch werd mishandeld door de man. Voor die strafbare feiten legde het Hof in Den Haag in oktober 2018 vier jaar de cel op, waarvan een jaar voorwaardelijk.