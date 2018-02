Zonovergoten zondag

Zondagochtend op veel plaatsen zon. In het binnenland kan het nog wel wat koud zijn, maar in de zon en uit de wind is het volgens meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza heerlijk toeven.

Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden Celsius. Vanavond daalt de temperatuur in het oosten van het land tot rond het vriespunt en wordt het mogelijk glad op de weg.

Ⓒ ANP

Maandag

Maandag is het veelal bewolkt met soms wat (mot)regen. „In het oosten blijft het waarschijnlijk grotendeels droog en de temperatuur die blijft op 5 tot 7 graden steken”, aldus Janssen.

In de loop van de week breekt de zon weer door.