Serieverkrachter Mourad T. zegt onschuldig te zijn, vecht tbs aan

De verdediging van T. vindt dat de veroordeling onterecht is en op „onjuiste gronden” heeft plaatsgevonden. Dallinga wijst erop dat T. zijn betrokkenheid bij de feiten van meet af aan heeft ontkend en hij ook tijdens de rechtszaak zijn onschuld heeft bepleit: „T. kan zich derhalve ook niet verenigen met de aan hem opgelegde straf en maatregel.”

De rechtbank vond het bewijs in beide zaken overtuigend omdat op de slachtoffers DNA van T. is aangetroffen. Hij heeft een lang strafblad en is eerder veroordeeld voor de verkrachting van een toen 16-jarige vrouw. Alle zeer gewelddadige zedendelicten pleegde hij in zijn woonplaats Hoorn.

Bekijk ook: Hoornse zedenzaak nog groter

’Enige manier om hem te stoppen’

Na de uitspraak verklaarde een slachtoffer: „Tbs is de enige manier om hem te stoppen.” Alle slachtoffers maakten kenbaar dat ze willen dat T. langdurig wordt behandeld.

Van een derde zedendelict is T. in Alkmaar vrijgesproken. Het openbaar ministerie kon eerder deze week nog geen uitsluitsel geven op de vraag of het die vrijspraak gaat aanvechten en ook in hoger beroep gaat.