Familie Zutphense Sal houdt geloof in redding: ’Papa, klop als je mij hoort’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

HATAY - Met ingehouden adem staat Sonja Kose voor het ingestorte appartement waar haar man Salahattin Köse in zit. „Papa, we komen je redden. Klop als je mij hoort”, schreeuwt zoon Nes omringd door reddingwerkers. De stilte is ijzingwekkend en enkel het geloei van de ambulancesirenes in de verte is hoorbaar. „Er is geluid. Er klinkt gebonk.” Zoon Nes rent naar moeder en zijn zus Celeste. Met ongeloof in de ogen en open mond vallen ze elkaar snikkend in de armen.