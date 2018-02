Vondst lichaam in woning Zwolle

Ⓒ News United

Zwolle - Bij het onderzoek in de woning aan de Van Zuijlenware in Zwolle-Zuid heeft de politie zaterdagavond een lichaam aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar een onderzoekslocatie. Zondag wordt het forensische onderzoek in de woning hervat.