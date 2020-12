Van zedendelicten verdachte dansdocent langer vast

Dansdocent Khalid A. zou sinds 2015 dertien personen hebben verkracht en aangerand, of pogingen daartoe hebben gedaan. Het betreft vooral minderjarige leerlingen. Sommige pupillen zouden meerdere keren zijn misbruikt. Ook zou A. zedendelicten hebben gepleegd met medewerkers van de dansschool.

Een aantal slachtoffers is in een split of spagaat misbruikt en had niet de kans om weg te komen, stelt het OM. Volgens de officier van justitie maakte A. misbruik van zijn positie als leraar en trainer. Hij zou tegen enkele slachtoffers hebben gezegd dat ze zonder hem niet niet hun doel om als professioneel danseres in Amerika te werken zouden bereiken.

Groningen Dance Center is een grote dansschool waar onder meer hiphop, breakdance, moderne dans en ballet wordt gegeven. A. runde de school sinds 2004.

A. zit sinds september in voorarrest. Hij volgde de zitting via een beeldverbinding vanuit de gevangenis. A. gaf aan dat hij er drie keer is overgeplaatst, mede door publicaties in de pers.

In een andere zittingszaal keken slachtoffers en familieleden via een videoverbinding mee. Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Diverse onderzoeken zijn klaar, maar een psychiater en psycholoog moeten nog een rapport over A. opstellen. De advocaat van A. kan tot februari 2020 schriftelijk onderzoekswensen indienen.

Voor 12 maart 2021 staat een tweede inleidende zitting gepland.