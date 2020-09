Reisadvies voor heel België aangescherpt naar code oranje

De Belgische overheid raadt reizen naar België sterk af vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Dit zijn zogenoemde ’rode zones’. Reizigers uit deze drie provincies die voor een noodzakelijke reis toch richting het zuiden gaan, moeten zich bij een verblijf van langer dan 48 uur laten testen op het coronavirus in één van de Belgische afnamecentra. Ook moet men 14 dagen of voor de duur van het verblijf in zelfquarantaine bij vrienden, familie of in een hotel.

Het aantal besmettingen is nog steeds hoog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen, de provincie Luik en de provincie Waals-Brabant. Na een verblijf in deze gebieden moeten Nederlanders na terugkeer tien dagen in thuisquarantaine. Uit een ander gebied is die thuisquarantaine niet verplicht.