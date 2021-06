Drie dagen na instorten flatgebouw Miami wachten nog honderden mensen op nieuws van geliefden

Binnenland

19-jarige verdronken in stadsgracht Leeuwarden

Een 19-jarige Leeuwarder is zaterdagochtend verdronken in het water bij de Blokhuispoort in het centrum van Leeuwarden. De politie kreeg in alle vroegte, even na 07.00 uur, een melding binnen. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten.