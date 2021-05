Icoon van de Veluwe wil verhuizen naar betonnen jungle

Boswachter Henk Ruseler op de Veluwe. „Ik ben echt verliefd op deze plek.” Ⓒ APA

Otterlo - Als het aan boswachter Henk Ruseler ligt, verruilt hij straks de groene wildernis van de Veluwe voor de betonnen jungle Rotterdam. Hoewel hij nog een paar jaar heeft tot zijn pensioen, is het tijd om terug te blikken op een leven in het bos: Ruseler is namelijk veertig jaar in dienst van het Nationale Park de Hoge Veluwe.