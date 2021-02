Keith Bakker voor rechter om verdenking van seksueel misbruik

Premium Video

'Opheffen avondklok is gênante dreun voor kabinet'

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De uitspraak is een klap in het gezicht van het kabinet, stelt politiek commentator Wouter de Winther.