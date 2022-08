Politie schiet man met mes dood op vliegveld Parijs

Het incident vond plaats in terminal 2F. De man zou zich agressief hebben gedragen. Over zijn identiteit is nog niets bekend.

Een bron rond het onderzoek verklaart dat de man werd gezien als bedreiging. De man zou meermaals hebben geweigerd zijn mes weg te stoppen. Toen hij op de agenten af kwam rennen, werd hij in zijn maag geschoten. „Agenten openden het vuur en de man stierf aan zijn verwondingen.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt het voorval. De man zou vaker in en rond het vliegveld hebben gedwaald.