Helden vallen massaal van voetstuk

November 2019 is bijltjesmaand voor ’Bekende Nederlanders’. André Hazes jr. ligt onder vuur vanwege zijn liefde voor Bridget en Marco van Basten moest door het stof na een misplaatste ’Sieg Heil’-grap op tv. De Bossche rechtbank besprak deze week gedetailleerd het geslachtsdeel van Ridder in de Militaire Willems-Orde Marco Kroon. ’Klein en slap’, zo weet het hele land nu. Helden kletteren van hun sokkel: „We oordelen hier graag en hard.” En terugklauteren is moeilijk, zo schetsen eerdere tuimelaars en imagodeskundigen.