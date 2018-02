Erdogan wil Duitsland bezoeken

In juli nadat de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner in Turkije werd gearresteerd wegens steun aan een gewapende terroristische organisatie, verscherpte Duitsland het reisadvies voor Turkije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde tegen willekeurige arrestaties die in alle delen van het land konden voorkomen, met inbegrip van de regio’s die door toeristen worden bezocht.

Steudtner werd in oktober vrijgelaten. Vrijdag kwam Yücel, de meest prominente Duitse gevangene die op beschuldiging van terrorisme in een Turkse cel zat, vrij. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er echter nog vijf andere politieke gevangenen in Turkije die de Duitse nationaliteit hebben.

Bezoek

Yildirim: „We hopen dat het advies wordt ingetrokken.” De Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen, zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Dat zegt Yildirim tegen Duitse media.

Ondanks het negatieve reisadvies is het Duitse vakantieverkeer naar Turkije overigens minder afgenomen dan verwacht. „Dit jaar zijn er 50 procent meer reserveringen geboekt’, beklemtoonde Yildirim. „Ik denk dat dat er nog meer worden als het advies ongedaan wordt gemaakt.”

Ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu ziet de betrekkingen met Berlijn de goede weg op gaan. Tijdens een gesprek met zijn Duitse collega Sigmar Gabriel was er een „positiever klimaat”, vertelde Cavusoglu aan Turkse media. Hij benadrukte wel dat „nog niet alles voorbij is.” Wederzijdse vooroordelen moeten nu worden opgeheven.