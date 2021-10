Vrouw (62) verdacht van betrokkenheid dood 65-jarige man uit Halsteren

Daarnaast startte de districtsrecherche onder leiding van de officier van justitie een uitgebreid onderzoek. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een onnatuurlijke dood van de man.

Ook het lichaam de echtgenote van de 65-jarige man, die ruim een half jaar eerder overleed, werd al opgegraven voor forensisch onderzoek.

De vrouw overleed op 16 mei vorig jaar. Haar man ruim een half jaar later, in december 2020. Hij was als eigenaar van de supermarkt een bekende in het Brabantse dorp, meldt Omroep Brabant. De kinderen van het paar werkten ook in de supermarkt. Het stel lag naast elkaar begraven.

Volgens verschillende buurtbewoners is de verpleegster van de vrouw verdacht. „Mia was ziek en leed aan geheugenproblemen. We hoorden op een avond dat ze hard achteruitging. Een dag later stond de lijkkist al op de stoep. Het ging wel heel snel”, vertelde een buurvrouw BN DeStem. In het dorp ging al eerder het gerucht dat de verpleegkundige haar „een handje heeft geholpen”. Of de aangehouden vrouw de verpleegster is van Mia is niet bekend.

Volgens dorpsgenoten zou de 65-jarige weduwnaar, die een half jaar na Mia overleed, ook een relatie hebben gekregen met diezelfde verpleegster. „Niemand in het dorp begreep dit. Hij ging altijd voor Mia en dan ineens dit”, aldus de verbaasde dorpsgenoot.