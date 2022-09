Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Nederland heeft reservisten: wie zijn zij en wat doen ze?

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Behalve mensen met een militaire achtergrond die reservist worden, kunnen ook Nederlandse burgers zich aanmelden. Ⓒ ANP/HH

Vladimir Poetin probeert zo’n 300.000 reservisten bij elkaar te schrapen om te gaan vechten in Oekraïne. Die ’beperkte mobilisatie’ leidt tot veel onrust in de Russische Federatie, zoals maandag in Dagestan. Ook Nederland heeft een bestand van ruim 6500 reservisten. Vijf vragen over deze ’Natres’.