’Risico op schade door Chinese raket extreem klein’

Het is niet bekend waar de eventuele brokstukken van de draagraket straks neerkomen, want er is geen controle meer over het gevaarte van 30 meter hoog. Volgens het Europees ruimtevaartagentschap ESA komt de brokstukken in Europa neer, waarschijnlijk in Zuid-Europa.

De draagraket van het type Lange Mars 5B is ruim een week na de lancering nog bezig met zijn laatste baantjes om de aarde. Het projectiel heeft de module Tianhe (Hemelse harmonie) voor een Chinees ruimtestation gelanceerd en zou mogelijk zondag tussen ongeveer 19.00 uur en 20.00 uur terugkeren in de atmosfeer.

Het is nu vrijwel onmogelijk om te voorspellen welke onderdelen verbranden of neerstorten. Maar volgens Peking is er geen reden tot zorg en kan altijd nog tijdig worden gewaarschuwd. De meeste objecten verbranden bij terugkeer volledig in de atmosfeer. Maar een jaar geleden kwam puin van een Lange Mars 5B-raket terecht in Ivoorkust, waarbij huizen werden beschadigd.

China is druk bezig met ruimtevaartprojecten en als er een Chinees ruimtestation functioneert, kan dat straks het enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren ’uitgewoond’ en ziet de laatste jaren tegemoet.