Schotland na rel hydroxychloroquine: ’Nooit data gedeeld met Surgisphere’

Het artikel volgde na een lange periode van wetenschappelijke onenigheid over de werking hydroxychloroquine (HCQ) tegen Covid-19. Die twijfel was na het baanbrekende artikel weg: het spotgoedkope malariamedicijn, overal verkrijgbaar en al lange tijd op de markt, werkte niet én zou zelfs gevaarlijk zijn, aldus de onderzoekers. De wereld luisterde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zette het eigen onderzoek naar het medicijn stop, vooraanstaande medici spraken over het failliet van hydroxychloroquine.

Maar het artikel is razendsnel ingetrokken. Onderzoeksjournalisten in Australië kwamen erachter dat de onderzoekers 73 coronadoden opvoerden, terwijl op dat moment in het hele land slechts 67 doden waren geteld. Het onderzoeksbureau dat de data aanleverde voor de studie, Surgisphere, heeft slechts 11 mensen in dienst, onder wie een science-fictionschrijver en een porno-actrice, zo berichtte The Guardian.

Tot voor kort linkte de ’get in touch’-knop op de eigen website door naar een contactformulier voor een cryptocurrency-website. En de oprichter van het bedrijf, Sepan Dasai – tevens coauteur van het omstreden onderzoek – bleek in drie ’medical malpractice suits’ verwikkeld te zijn. Oftewel: alle alarmbellen hadden moeten afgaan.

Hydroxychloroquine kwam eerder in het nieuws omdat de Amerikaanse president Donald Trump het besloot preventief te slikken.

Wetenschap

Aanvankelijk deelde The Lancet een ’expression of concern’ maar na druk van collega-wetenschappers werd het artikel donderdag ingetrokken. Inmiddels staat het schandaal bekend als #lancetgate. De intrekking werpt serieuze vragen op over de processen rond wetenschappelijk onderzoek, omdat ook het New England Journal of Medicine, een andere gerenommeerde titel, studies met data van Surgisphere publiceerde. De hoofdauteur van deze studie werkt aan de Harvard-universiteit.

The Lancet liet vrijdag weten dat er zelfs „zo’n twintig” wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd met data van Surgisphere. Die worden opnieuw onder de loep genomen.

Schotland: wij weten nergens van

Nu uiten meer partijen hun twijfels bij het databureau. Op de website van Surgisphere staat ook dat het ’samenwerkte’ met Schotland en ’zorgdata deelde en clinische management-protocollen opstelde’ om complicaties van operaties tegen te gaan. Maar Schotland zegt van niets te weten, meldt de Financial Times zaterdag. Een woordvoerder zegt dat er ’geen enkel contractuele overeenkomst’ te vinden is ’nu of in het verleden’. „Op geen enkel moment heeft Surgisphere toegang tot data van NHS Schotland gehad. Surgisphere staat niet op onze lijst met goedgekeurde leveranciers, en heeft dat nooit gestaan.”

Op de website spreekt Surgisphere over een ’daling van 14 procent in complicaties na operaties’ in Schotland, vergezeld met een beeltenis van het Glasgow’s Queen Elizabeth University Hospital. Dat ziekenhuis zegt nooit contact met Surgisphere te hebben gehad. „We zullen vragen of ze onze foto van de website verwijderen.” Eerder bleek al dat Australische ziekenhuizen die de ’coronadoden’ zouden hebben aangeleverd voor de Lancet-studie, nog nooit van het databureau hadden gehoord.

Surgisphere was voor de Financial Times niet bereikbaar voor commentaar.