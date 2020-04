LIVE | Verdachten grootschalige mondkapjesfraude voor rechter

Slachtoffers werden onder meer het Duitse Arivine Pharma en Med Drop. Om de bedrijven uit de tent te lokken, werden vervalste overeenkomsten gebruikt. Het geld werd overgemaakt op de bedrijfsrekening van een in maart 2019 gefailleerde interieurbouwer. De buit werd vervolgens deels contant opgenomen. Ook werd geld weggesluisd naar bankrekeningen in binnen- en buitenland, aldus het OM.

Beslag om ’coronafraude’

De bank meldde een vermoeden van ’coronafraude’ bij de FIOD. Die startte vervolgens een onderzoek en doorzocht een bedrijfspand in Oldenzaal en een woning in Amersfoort, de woonplaatsen van de twee verdachten. Er werd beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten. De aanbetaling is grotendeels terecht en veiliggesteld, laat justitie weten.

