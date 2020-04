Verdachte grootschalige mondkapjesfraude: ’Ik had er niet om gevraagd’

Daar zat hij in de verdachtenbank op verdenking van zwendel met mondkapjes. Een zwendel waarmee hij niets te maken heeft, bezwoer Eduard B. (52). „Ik ben ergens in verzeild geraakt waarin ik niet verzeild had moeten raken.”

Misbruik maken van schaarste

Probeerde Eduard B. financieel beter te worden van de coronacrisis die de hele wereld in de greep houdt, of is hij een buitengewoon naïeve zakenman? Volgens de officier van justitie is sprake van het eerste, en hebben B. en zijn medeverdachte Gerard B. getracht schaamteloos misbruik te maken van de schaarste aan mondkapjes.

Het definitieve antwoord op de vraag laat nog even op zich wachten, omdat de rechtbank woensdag besloot de strafzaak tegen hem en zijn medeverdachte Gerard M. aan te houden. De mannen hebben onvoldoende tijd gehad om zich voor te bereiden op hun verdediging, vond de rechtbank.

De gedupeerden van de zwendel zijn de Duitse bedrijven Arivine Pharma en Med Drop. Zij bestelden in maart voor 4,4 miljoen euro aan mondkapjes via een website waarop ook levensmiddelen werden aangeboden. Nadat de aanbetaling van 8 ton was overgemaakt, reisden de Duitsers af naar Nederland om de kwaliteit van de mondkapjes te beoordelen.

Ze klopten aan bij het adres in Wezep waar volgens de registratie bij de Kamer van Koophandel de leverancier was gevestigd.

Een nietsvermoedende en stomverbaasde boer deed open. „Mondkapjes??”, hij wist van niks. De politie werd gealarmeerd. Uiteindelijk kwam de FIOD via het rekeningnummer waarop de aanbetaling was gestort uit bij Eduard B. Die bleek razendsnel van zijn verbazing over de fikse storting te zijn bekomen, want 10 minuten nadat het geld op zijn rekening stond, nam hij al een eerste bedrag op.

B. kocht voor 76.000 euro een houtbewerkingsmachine. Een ton maakte hij over naar de kennis die voor hem had bemiddeld bij de onbekende ’investeerder’, scooterhandelaar Gerard M. (60) uit Amersfoort. Die maakte meteen de helft over naar de rekening van zijn vriendin. Bijna 5 ton maakte Eduard B. volgens afspraak over naar een rekening bij United Bank of Africa in Engeland, die op naam stond van een Nigeriaan. „Doorfinanciering”, noemde hij dat in de rechtbank.

B. gaf hij toe dat het „misschien verstandiger was geweest” als hij naar de herkomst van het geld had geïnformeerd. „Was het slim? Achteraf gezien niet, nee.” Hij kreeg van Gerard M. een contract dat vragen bij hem opriep, maar het kwam niet in hem op om zelf contact op te nemen met de bedrijven Arivine en Med Drop die erin werden genoemd. „Ik was druk, ik had allerlei projecten lopen.”

Zwijgrecht

Gerard M. beroept zich tot nu toe op zijn zwijgrecht. De rechtbank was met de officier van justitie van mening dat het in het belang van de samenleving is als dit type strafzaken voortvarend wordt behandeld, maar vond dat het belang van de beide verdachten in dit geval zwaarder woog.

Ook zag de rechtbank de noodzaak van het horen van de man in Nigeria, naar wie kennelijk de 5 ton is overgeboekt. Of dat gaat lukken is de vraag. De rechtbank wil de zaak op 17 juni inhoudelijk behandelen. Tot die tijd blijven Gerard M. en Eduard B. achter de tralies.

Lees hieronder de tweets van onze verslaggeefster Saskia Belleman terug: