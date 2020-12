Nieuwe muurschildering Banksy opgedoken in Bristol

Bewoners vonden volgens de Bristol Post het werk donderdagochtend op Vale Street in de wijk Totterdown. Rond 11.00 uur had een kleine menigte zich bij het werk verzameld. Banksy plaatste een foto van zijn werk op Instagram, de gebruikelijke manier van de straatartiest om te bevestigen dat het werk van zijn hand is.

Banksy staat bekend om zijn maatschappijkritische werk, dus gesuggereerd wordt dat dit werk naar het coronavirus verwijst. Een bewoner grapte dat het kunstwerk ook een verwijzing kan zijn naar de harde wind op Vale Street. De straat staat bekend als de steilste straat van Engeland.

Wie Banksy is, is nog altijd een raadsel. Wel is bekend dat hij afkomstig is uit Bristol. Met zijn werk uit hij kritiek op de maatschappij. Geregeld duiken zijn kunstuitingen op op plaatsen waar iets aan de hand is, meestal in de vorm van een muurschildering. Zo schilderde hij meerdere werken op de Palestijnse kant van de muur tussen Palestina en Israël.